Trump oo sheegay in dalkiisa uu ka gudbay meeshii ugu sarreysey sameeynta Corona  

Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu rumeysanyahay in dadka ugu badan ee uu xanuunkani sameeyay uu ay yahiin dadka Mareykanka, isaga oo xusay in tirada dhimashada dadkiisa ay u dhexeyso 60 illaa 65,000, halka Ururka Caafimaadka Adduunka uu ugu baaqay in Waddamada Caalamka qaarkood ay dib u eegis ku sameeyaan tirada dadka cudurkan qaaday si la mid ah Shiinaha.

Trump ayaa shirkiisa jaraa’id uu qabtay ku sheegay in la dagaalanka Corona Virus ay u furi doono dhaqaalaha Mareykanka, isaga oo xusay in ay hubindonaan sida gobalada qaarkood ay ugu guuleysan karaan xakameeynta faafida xanuunkan iyaga oo kaashanaya dhaqaalahii logu talagalay.

New York ayaa noqotay halka dhimashada ugu badan laga diiwaan geliyay, sidokale waa meesha ay ku dhinteen kala bar dadka xanuunkan ugu geeriyooday gudaha Mareykanka.

Gudoomiyaha New York ayaa sheegay Jimcihii shalay in cudurkan Corona Virus uu aad u dhibateeyay dadka reer Mareykan gaar ahaan kuwooda degan New York, sidokale guddoomiyaha wuxuu ka digay qaadashada go’aanka in la furo xuduudaha gobalada qaar si loo helo dhaqaalo taasi oo uu sheegay in xanuunkan ay gaarsiin karto heer aan wax laga qaban Karin.

Guud ahaan tirada dadka uu sameeyay COVID 19 ayaa gaaray 2.24 milyan, waxana xanuunkan u geeriyooday dad kabadan 154,000, halka in kabadan 571,000 ay ka soo kabsadeen, sida lagu sheegay barta internetka “World Meter” oo ka hadasho la socodka tirada dhibanayaasha COVID 19.