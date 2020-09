Trump “Weerar kasta oo Iiraan ay ku qaaddo Mareykanka waxay la kulmi doontaa jawaab kun jeer ka xoog badan”.

Madaxweynaha Mareykanka ayaa digniin adag u diray taliska Iiraan, wuxuuna ugu hanjabay in ay laba jibaari doonaan weerarkasta oo ay Iiraan la damacdo mas’uuliyiinta iyo madaxda Mareykanka.

Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku qoray ” Iiraan waxaa laga yaabaa inay qorsheyneyso dilal ama weeraro ka dhan ah muwaadiniinta Mareykanka iyaga oo u aar gudaya dilkii Qassim Suleymaani, Weerar kasta oo Iiraan ay ku qaaddo danaha dalkeena jawaabteena kun jeer ayay ka weynaan doontaa”

Waxaa jiray warar ay baahiyeen sirdoonka Mareykanka oo muujinayay in Iiraan ay weeraro la damacsantahay Safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika Lana Marks, sida lagu sheegay wargeyska “Politico” oo ka soo baxa Mareykanka.

Wargeeyska Politico ayaa qoray in Xukuumadda Iiraan ay dajisay qorshe la doonayo in lagu dilo safiirka Mareykanka ee Koonfur Afrika, Waxuna wargeyska si qoto dheer ugu hadlay dilka la sheegay in lala doonayo Safiirka taasi ay Iiraan ku doneeysa in ay ugu jawaabto dilkii taliyihii ciidamada Qudus ee Iiraan, kaasi oo dhacay horaantii sanadkan.

Xoghayaha Arrimaha Dibada Mareykanka Mike Pompeo ayaa shalay ku dhawaaqay in uu si dhab ah u qaadanayo wararka saxaafada sheegayaan ee ku saabsan in Iiraan ay diyaarisay qorshe ay ku khaarajinayso danjiraha Mareykan u jooga Koonfur Afrika.

Xiisadda u dhaxeeysa labadan dale e Dehraan iyo Washington ayaa cirka isku shareertay kadib markii Trump uu ka baxay heshiiskii Nukliyeerka ee ay quwadaha waaweyn dunida ay ku heshiyeen bartamahii bishii May sanadkii 2018, isla mar ahaantana Mareykanka ayaa Jamhuuriyadda Islaamiga Iiraan dib ugu soo rogay cunaqabateyn adag oo dhanka dhaqaala ah, taasi oo uu Mareykanka ugu gol lahaa in Iiraan lagu qasbo in aay ka tanaa susho sii wadista farsamada quuwaddeeda Nukliyeerka.

Xiisadaha udhaxeeya labadan dal waxay sii xoogeeysatay kadib markii weerar ay fulisay diyaaradaha Drone Mareykan lagu dilay Qaasim Suleymaani meel u dhaw garoonka diyaaradaha Baqdaad 3-dii bishii Janaayo,