Turkiga oo Markii Labaad Gargaar Caafimaadbaad u Diray Ingiriiska.

Dawladda Turkiga ayaa u dirtay shacabka iyo Dawladda Ingiriiska dufcadii labaad oo gargaar caafimaad ah, si ay ugu adeegsadaan la dagaallanka cudurka khatarta ku noqday adduunka ee Corona.

Arrintan ayaa waxaa si toos ah u amray Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, wuxuuna sheegay in ay muhiim tahay sidii Dawladaxirmo labaad oo sahay caafimaad ah ayaa maanta loo diray Ingiriiska, si loogu isticmaalo la-dagaal iyo Bulshooyinka caalamku ay isugu gurman lahaayeen marka ay dhibaatooyin waaweyn soo kordhaan.

Sidoo kale maalinimadii Jimcihii, Dawladda Turkigu waxay diyaarad siday gargaar caafimaad u dirtay Ingiriiska, si ay u garab istaagto England ugana caawiso wax ka qabashada cudurka Corona, dhamaan ddiyaaradahan siday sahayda kala duwan ee caafimaadka ayaa ka degay caasimada London.

Maalmihii lasoo dhaafay Dawladda Turkigu waxay gargaar caafimaad oo baaxad weyn u dirtay wadamo kale oo ay kamid yihiin Talyaaniga, Spain, Waqooyiga Makedonia, Montenegro, Serbia, Bosnia, Herzegovina, Kosovo iyo dalal kale.

Sida ay sheegtay Wasaaradda Caafimaadka ingiriiska ilaa hadda inta la ogyahay waxaa cudurka Corona Virus laga helay gudaha waddanka England dad gaaraya 78,991 oo la xaqiijiyay inay qabaan, sidoo kale waxaa u dhintay cuduekaan 9,875 dhimasho.

Hay’adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in tirada dadka uu ku dhacay cudurka Corona adduunka oo dhan ay ka badan yihiin 1 milyan iyo 792 kun, kuwaas oo 110,000 ka mid ahi ay dhinteen, halka in kabadan 410 kun ay kasoo kabsadeen ama caafimaadeen.



Turjumaadii:- Zakariye Khaliif Faarax