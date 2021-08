Turkiga oo qorshaynaya inuu yeesho Dastuur Cusub

Xisbiga Cadaaladda iyo Horumarka Turkiga (AK Party) ee xukuma turkiga ayaa diyaariyey soo jeedin dastuuri ah oo soo bandhigaysa dhowr astaamood oo cusub, oo ay ka mid tahay in loo oggolaado muwaadiniinta inay soo jeediyaan sharci iyo in Baarlamaanka la siiyo awoodda uu ku eryo wasiirrada,

Madaxweyne Recep Tayyip Erdoğan ayaa 1 -dii Febraayo ku dhawaaqay, “Waxaa la joogaa waqtigii Turkiga uu mar kale ka hadli lahaa dastuur cusub.” Kadib, wuxuu sheegay in la bilaabay shaqada dastuur cusub oo rayid ah oo ay dadku yeeshaan isagoo intaas ku daray in Dastuurkii 1982 -kii uu lumiyay ansaxnimadiisii, Wuxuu ku nuuxnuuxsaday in dastuurka cusub uu noqon doono mid ka dhasha hannaan hufan.