U diyaar garowga iyo ka hortagga cudurka Coronavirus oo laga shiray

Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa shir wadatashi ah oo ku saabsan ka diyaar garoowga cudurka Korona Virus la qaadatay deeq bixiyayaasha, Wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee uu quseeyo

Ka diyaargarowga iyo ka hortagga cudurka halista ah ee Coronavirus ayuu ku saabsanaa shirkan wadatashiga ah oo dhexmaray Masuuliyiinta Wasaaradda caafimaadka, deeq bixiyayaasha caafimaadka Soomaaliya iyo Wasaaradaha iyo hay’adaha kale ee uu quseeyo, waxaana madasha lagu fallanqeeyay dhibaatada sii baaheysa ee uu dunida ku hayo cudurkan halista ah ee Coronavirus iyo sidii ay Soomaaliya u heli laheyd dhaqaalihii lagu meel marin lahaa qorshaha ay Wasaaraddu u dajisay ka diyaar garowga cudurka Corona Virus oo saameeyay In kabadan 70 dal islamarkaana ay u geeriyoodeyn In kabadan Seddex kun oo ruux.

Masuuliyiinta Wasaaradda caafimaadka ayaa shirka ku soo bandhigay diyaar garowgooda ku aadan cudurkan iyo inay deeq bixiyaasha iyo hay’adaha kale uga baahanyihiin inay gacan ka geystaan sidii meel looga soo wada jeesan lahaa ka hortagga cudurka Coronavirus, deeqbixiyaasha iyo hay’adaha kale ayaana ballanqaaday inay doorweyn ka qaadan doonaan diyaargarowga iyo ka hortagga cudurka Coronavirus.

Cabdullahi Xaashi Cali Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ayaa sheegay In shirku uu kusoo dhamaaday guul , deeq bixiyaashana iyo hay’adaha kalena ay isku afgatyeyn In meel looga soo wada jeesto ka diyaargarowga cudurkan.

Wasiiru Dowlaha Xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Cabdullaahi Xaamud Maxamed ayaa sheegay In dowladdu waddo dadaalo wax ku oola oo loogu diyaar garoobayo Coronavirus, wuxuuna bulshada Soomaaliyeed ugu baaqay in ay is dejiyaan oo ay qaataan talooyinka iyo wacyigelinta ay Wasaaradda caafimaadka waddo, si wadajira looga hortago qatarta cudurka Coronavirus.