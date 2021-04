UNHCR oo sheegtay in aan la xireynin Dhadhaab iyo Kaakuma

By

Dowladda Kenya ma xireyso xeryaha qaxootiga Dhadhaab iyo Kaakuma laakiin waxay doonaysaa in ay xal u hesho arrinta, sidaa waxaa sheegay madaxa hey’adda qaxootiga QM ee UNHCR.

Filippo Grandi ayaa hadalkan sheegay xilli uu booqanayay dalalka; jamhuuriyadda dimoqraadiga Congo, Rwanda iyo Burundi, si uu u qiimeeyo xaaladda qaxootiga gobolka sida ay hadda tahay.

Bishii hore, Kenya ayaa 14 maalin u qabatay hey’adda UNHCR in ay ku xirto xeryaha Dhadhaab iyo Kaakuma, iyadoo ku doodaysa in ay sababo amni dartood in go’aankaas u qaadatay sida ay sheegtay wasaaradda arrimaha gudaha Kenya.

UNHCR ayaa Kenya u gudbisay qorshaha mustaqbalka labada xero. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa si ku meel gaar ah u joojisay xiritaanka Dhadhaab iyo Kaakuma halkaas oo ku nool yihiin in ka badan 400,000 oo qaxooti ah kuwaas oo badankood yihiin Soomaali.