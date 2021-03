Ururka Dhakhaatiirta Turkiga: “waxa ka socda dalka waa Dil wadareed”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Midawga dhaqatiirta Turkiga ayaa ka codsaday dowladda inay adkeyso la dagaallanka cudurka Covid-19, iyadoo la raacayo tallaabooyin ay ka mid yihiin xaddidaadda isu imaatinka dadka, iyaga oo intaa ku daray in dowladdu aysan awood u lahayn inay maareyso faafida cudurkan , waxayna ku sifeeyeen xaaladaha hadda ka jira gudaha Turkiga “dilka wadareed”

Tirada dadka ugeeriyooday Covid 19, ayaa kordhay tan iyo bishii la soo dhaafay ka dib markii Ankara ay ku dhawaaqday inay si tartiib tartiib ah u soo celineeyso Noolasha caadiga ah ee Bulshada.

Turkiga ayaa diiwaan galiyay 29,081 kiis oo cusub jimcihii, taas oo ku dhow heerkii ugu sareeyay ee uu gaaro xanuunkan intii lagu jiray sanadkan.

Wasiirka caafimaadka Turkiga Fakhruddiin Khuja ayaa khamiistii sheegay in aafada cudurkan la xakameyn doono dhamaadka bilaha soo socda ee May ama June, isaga oo Carrabka ku adkeeyay in ay muhiim tahay xirashada Af daboolka iyo kala fogaanshaha bulshada.

Ururka Dhakhaatiirta Turkiga (TTB) ayaa sheegay in dowlada aysan awood u laheyn maareynta aafadan waxaana xuseen in xaaladaha hada ka jira wadankan anan indha laga dadban Karin maaddaama kororka xanuunkan uu sii socdo.