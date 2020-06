Waddamada G20-ka oo ballanqaaday in ay bixindonaan lacag $ 21 bilyan ah si wax looga qabto Covid 19.

Waddamada G20-ka ayaa ballan qaaday in ay bixinayaan 21 bilyan oo Dollar, taasi oo lagula dagaallamayo Viruska Corona, halka Mareykankana uu ku dhawaaqay in uu soo saaray daawo si logo hortago xanuunka Corona, taasi oo muujisay astaamo horudhac ah oo ku saabsan kaalmaynteeda bukaanadaqaba cudurka Corona.

Kooxda G20-ka ayaa maanta ku dhuwaaqay in ay gacan dhaqaale ka geeysanayaan la dagaalanka cudurka faafa ee Corona, iyaga oo sheegay in ay bixindonaan lacag gareysa $ 21 bilyan oo lagu ta maalgelinayo guud aah caafimaadka adduunka.

Kooxdan ayaa bishii Abriil waxay ugu baqeen dhammaan waddamada Caalamka, NGO-yada iyo deeq bixiyaasha, inay gacan ka geystaan ​​sidii loola dagaallami lahaa cudurka faafa ee Corona.

Waddamo ay ka mid yahiin Hungary iyo Slovakia ayaa ku dhawaaqay furitaanka xuduuda ay la leeyihiin dalka Austria, kaasi oo uu ku faafay cudurka Corona.

Tan iyo markii u xanuunkan ka soo ifbaxay magaalada Wuhan ee dalka Shiinaha bishii Diseembar ee sanadkii hore, Corona Virus wuxuu dilay in kabadan 390,000 oo qof oo adduunka oo idil ah, in ka badan 6.6 milyan dad gaaraya ayaa la xaqiijiyay in Cudurkaani uu ku haleelay 196 dal, halka in kabadan 2.8 milyan oo qofna ay ka soo kabteen xanuunkan halista ah ee Corona Virus.