Wafdi uu hoggaaminayay Taliyaha ciidanka Xoogga dalka oo gaaray Baydhabo

Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya Janaraal Odowaa Yuusuf Raage iyo wafdi uu hoggaaminayay ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay.

Wafdiga Taliyaha ayaa waxaa garoonka Shaati-gaduud ee Baydhabo kusoo dhaweeyay Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidanka xoogga dalka iyo saraakiil ka tirsan ciidanka.

Taliyaha qeybta 60-aad ee ciidanka xoogga janaraal,Maxamed Sheekh Cabdullaahi ayaa sheegay in uu ku faraxsanyahay in Baydhabo uu ku soo dhaweeyo Taliyaha ciidanka xoogga,isagoo sheegay in qeybta 60-aad ay u diyaarsantahay difaaca dalka.

Taliyaha ciidanka Xoogga dalka Janaraal Odowaa Yuusuf Raage oo la hadlay Warbaahinta ayaa sheegay in ujeedka safarkiisu uu yahay kormeerka qeybta 60-aad iyo tababar uu usoo xiri doono maalinta berri ah cutubyo ka tirsan ciidanka xoogga oo tababar uu uga socday magaalada Baydhabo.