Wafdi Xildhibaanno ah oo si diiran loogu soo dhaweeyay Dhuusamareeb

Xildhibaanno ka tirsan labada Gole ee Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ee Golaha Aqalka sare iyo Golaha Shacabka ayaa maanta gaaray magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad Goboleedka Galmudug.

Xildhibaannada oo kala ah Senator Cabdi Axmed Dhuxulow, Senator Yuusuf Geelle Ugaas iyo Xildhibaan Nadiifo Faarax Jaamac oo ka tirsan Golaha Shacabka ayaa markii ay gaareen magaalada Dhuusamareeb waxaa halkaasi ku soo dhaweeyay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Federaalka Soomaaliya iyo qeybaha bulshada.

Senator Cabdi Axmed Dhuxulow oo hogaaminayay wafdiga Xildhibaannada ayaa tilmaamay in haatan uu meel gabo gabo ah marayo dhismaha dowlad Goboleedka Galmudug, ayna ku faraxsanyihiin ka qeybgalka iyo la socodka hannaanka uu u socda dhismaha Galmudug.

“Markale ayaan dhuusamareeb ku soo noqonay, marar badanna waa lagu soo noqon doonaa, Galmudug waa loo dhanyahay, laguma kala harsana, looma kala maqna, Madax sar sare way naga dambeysaa oo waa ay imaan doonaan, musharixiintuna waa ay imaan doontaa, waxaan leenahay Galmudug ha guuleysato” ayuu yiri Senator Cabdi Axmed Dhuxulow Dhagdheer.

Yuusuf Geelle Ugaas ayaa bulshada deegaannada Galmudug ku booriyay inay ku dadaalaan wada jirka oo ay ka qeyb qaataan dhismaha Galmudug loo dhanyahay.

“Wada hadal dheer ka bacdi Ilaahey waxa uu nagu guuleeyay in uu is afgarad ka dhacay, in maanta Galmudug oo loo dhanyahay ay meesha ka dhalaneyso, waxaan Alle ka rajeyneynaa in qeybaha inta ka dhiman in uu Alle noo dhameystiro, anagu waxaan horu dhac u nahay wafuud badan oo halkan imaan doonto” ayuu yiri Senator Yuusuf Geelle Ugaas

Xildhibaan Nadiifo Faarax Jaamac oo ka tirsan Golaha Shacabka Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa ka mahadcelisay sida diiran ee loogu soo dhaweeyay magaalada, waxaana ay Alle ka bariday inay guul ku soo dhamaato dhismaha Galmudug oo loo dhanyahay.