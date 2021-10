Wareegga kooxaha ee tartanka Kubadda gacanta oo la soo gabo gabeeyay “SAWIRRO”

By

Tartanka kubbadda Gacanta Degmooyinka iyo Deegaannada Gobolka Banaadir 2021 ayaa maanta Wareegga kooxaha lasoo gabagabeeyay.

Cayaartooyda Degmada Kaaraan ayaa 31-24 uga badisay dhigoodq Deegaank Daarusalaam oo ay garoonka Wiish ku qaateen kulanki 38-aad ee tartanka kubbadda Gacanta degmooyinka iyo Deegaanada Gobolka Banaadir 2021.

Laacibka kulanka ayaa waxaa loo aqoonsaday ciyaaryahanka no-13 ee deegaanka Daarusalaam Cumar Maxamed Maxamuud.

Dhanka kale cayaartooyda Degmada Deyniile ayaa 31-10 uga badisay cayaartooyda degmada Yaaqshiid .

Cabdisalaan Cadde Muuse oo No-6 u qaata Yaaqshiid ayaa loo aqoonsaday ciyaaryahanka kulanka, waxaana sidaasi ku soo idlaaday wareegga kooxaha ee tartanka , waxaana wareegga 8-aad u soo baxay.

Wareegga 8-aad oo Jimcaha bilaaban doona ayaa waxay degmooyinka isugu aadeen sidan.

Hodon vs Dharkeenleey

Cabdicasiis vs Deyniile

Shibis vs Shingaani

Kaaraan iyo Warta Nabadda.