Wasaaradda amniga XFS oo beenisay warar baraha bulshada lagu faafiyay

War-saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda amniga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu beeniyay warar lagu faafiyay baraha bulshada, kuwaas oo ka dhan ahaa laamaha ammaanka laguna sheegay in la qorsheeyay weerar la doonayay in lagu qaado Madaxweynihii hore ee dowladii KMG aheyd ee Soomaaliya mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed.

War-saxaafadeedka ayaa waxaa lagu sheegay in madaxdii hore ee dalka ay yihiin kuwa dalka kasoo samata bixiyay marxalad adag,ayna waajib qaran tahay in amnigooda lasugo haddane ay ilaaliyaan ciidan ka tirsan ilaalada Madaxtooyada Soomaaliya, taasoo caddeyneysa in aysan jirin wararka lagu faafiyay baraha bulshada.

Halkaan hoose guji si aad u akhriso war-saxaafadeedka

Warsaxaaf1.pdf