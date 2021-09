Wasaaradda Arrimaha Dastuurka XFS oo Dhuusomareeb ka daah furtay kulan wadatashi iyo aragti wadaag.

By

Wasaaradda arimaha dastuurka dowlada Federaalka Soomaaliya oo kaah-shaneysa Wasaaradda dastuurka Galmudug ayaa Magaalada Dhuusamareeb ka daah furay wadatashi iyo aragti wadaag socon doona mudo sadax maalmood ah, kaasi oo ku saabsan wacyigalinta dib-u-eegista dastuurka, gaar ahaan bandhiga baahinta warbixinta dib u eegista dastuurka ee la uruuriyay intii u dhexeysay ( 2017-2020 )

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda dastuurka Galmudug, Omar Ahmed Sheikh Adan oo ugu horeyn wadatashigan u furay xubno laga soo uruuriyay qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa xusey in ujeedada wadatashigan tahay sidii bulshada loo gaarsiin lahaa waxa qabsoomey mudadii lasoo wadey xog uruurinta, isla markaana loo heli lahaa heshiis bulshadu u dhantahay oo ku qotoma, shareecada Islaamka, dhaqanka suuban iyo xeerarka caalamiga ah.

Abdikani Ali adan, agasimaha wacyigalinta Wasaaradda arrimaha Dastuurka XFS, oo isna ka qayb galaayaasha u faah faahiyey waxa ka hirgaley dib u eegista dastuurka mudada ku dhaw shanta sano ayaa is dul taagey in badi la koobey qodobada dastuurka haatana la sugayo dhameystirka arimaha siyaasada ee la doonayo in ay ka heshiiyaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed.