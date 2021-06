Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya oo soo dhaweesay baaqii kaga yimid Dowladda Soomaaliya

By

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Kenya waxa ay rajo wanaag u muujineysaa dhiggeeda Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowladda Federaalka Soomaaliya.

Waxaana sidoo kale sharaf u ah, Xukuumadda Jamhuuriyadda Kenya in ay wargaliso in dowladeedu soo dhaweyneyso sidoo kalena tix-galineyso, baaqii kaga yimid dowladda Soomaaliya ee ahaa in dib loo hagaajiyo xiriirkii diblomaasiyadeed ee labada dal, Kenya iyo Soomaaliya.

Dowladda Kenya waxa ay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabi doontaa, sidii dib loogu furi lahaa safaaradeeda Muqdisho, waxana intaa dheer in Dowladda Kenya ay ugu yeereyso safiirka Soomaaliya ee dalka Kenya in uu dib ugu soo laabto Kenya, shaqadiisana dib u bilaabo.

Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Kenya, waxa ayada oo ka faa’iideysaneysa fursadaan ah dib u soo nooleynta wada shaqeyntii u dhaxeysay Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Dowldada Federaalka Soomaaaliya, si adag u ballan qaadeysaa in ay tixgalinteeda ugu sarreysa siin doonto arrinkaan.