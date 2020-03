Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta XFS oo Culimadda Soomaaliyeed kala hadashay ka wacyigelinta bulshada Saameynta Karoona Feyrus+Sawirro

By

Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta Xukumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta kulan ay isugu yeertay Culimadda Soomaaliyeed kala hadashay in laga wacyigeliyo bulshada Soomaaliyeed qatarta uu leeyahay cudurka karoona feyrus oo saameyn ku yeeshay Caalamka waxaana Wasaaraddu ay sheegtay in la qaato Farriimaha Wasaaradda Caafimaadka si looga hortago Faafitaanka Caabuqa Covid 19 oo kiiskiisi ugu horeeyay uu soo gaaray dalka.

Wasiirka Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed xasan iyo Hay’adda Culimadda Soomaaliyeed ayaa isku raacay in Culimadda ay qaataan Doorka alle bariga iyo in Qur,aan akhriska labadiyo iyadoo masaajiyada laga bilaabo ducooyinka in Alle ka badbaadiyo ummadaha islaamka gaar ahaan Ummaadda Soomaaliyeed .

Culimiyadda ayaa sheegay in Ummaddaha islaamka meel walbo oo ay joogaan looga baahanyahay inay Alle u laabtaan sidoo kale la qaato farriimaha wacyigelinta si looga hartago qatarta Cudurkaan oo saameyn ku yeeshay inta badan Caalamka.

“Alle bariga hala badiyo waxyaabahaan waxaa keeno carada Alle waxaana loo baahanyahay in mar walbo loo laabto xagiisa, sidoo kale la qaato farriimaha ay soo Jeedinayaan bahda Caafimaadka si looga hartago dhibaatooyinka uu leeyahay iyo qatartiisa” ayay yiraahdeen Culimadda.

Wasiirka Awqaafta iyo arrimaha Diinta ee Xukumadda Federaalka Soomaaliya Sheekh Nuur Maxamed Xasan ayaa sheegay in wasaaraddu ay kaalin ka qaadaneyso wacyigelin loo sameeyo bulshada, taasi oo ku aadan saameynta Cudurkaan.

“Wasaaraddu waxaa waajib ka saaran inay ilaaliso bulshada kana wacyigeliso Cudurnkaan sida ba’an usaameeyay dunida waxaana Culimadda uga Baahanahay in nala qaatan wacyigelinta bulshada iyagoo ka sameynaya Masaajida iyo Dugsiyadda Qur’aanka si aan u ilaalino Bulshadeyna “ ayuu yiri wasiir Sheekh Nuur .

Cudurkaan Karoona ayaa soo ifbaxay bishii December ee sanadkii tagay waxaana illaa iyo hadda uu haleelay dad gaaray 180,000 isagoo saameyn ku yeeshay 150 dal oo Caalamka waxaana sidoo kale dadka u geeriyooday ay gaareen in kabadan 7,000 qof