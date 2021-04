Wasaaradda Beeraha Dowladda Federaalka Soomaaliya oo ka hadashay wax soo saarka Beeraha iyo suuqyada “SAWIRRO”

Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya, waxay qabatay kulan wadatashi ah oo ku saabsan Suuqyada Maxaliga ah iyo Suuqyada Caalamiga ah iyo qaabka ugu wanaagsan ee laysugu xiri karo wax soo saarka Beeraha iyo Suuqyada.

Waxaa furay Shirka Mudane; Xaamud Cali Xasan, Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya waxuu ka dhawaajiyay in loo baahanyahay in laga shaqeeyo sida ugu wanaagsan ee laysugu xiri lahaa wax soo-saarka Beeraha iyo suuqyada Maxaliga ah iyo kuwa Caalamiga ah waxuu sheegay in Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka Dowladda Federaalka Soomaaliya ay si wanaagsan uga shaqeyn doonto sidii ay ku heli lahaayeen Beeraleyda Soomaaliyeed Suuq oo ay geeyaan dalaga ka soo go’a Beeraha.

Waxaa ka soo qeyb galay shirka qaar ka mid ah Madaxda Wasaaradda Beeraha iyo Waraabka iyo Wasaarada kale oo lagu casuumay shirka waxaa ka mid ah Wasaaradda Ganacsigga iyo Wasaaradda Maaliyadda, iyo sidoo kale Hay’addaha ka shaqeeya suuqa sida Bangiyada iyo shirkadaha.

Waxaa sidoo kale laga dhawaajiyay in loo baahanyahay in la ciribtiro caqabadaha hortaagan in wax soo saarka Beeraha la gaarsiiyo suuqyada maxaliga ah iyo kuwa caalamiga ah, waxaana laysla gartay inay tahay muhiim in laga wada shaqeeyo qaabka ugu muhiimsan ee loo fududeyn kara caqabadahaas looguna gudbi lahaa sida ugu wanaagsan ee loo gaari lahaa suuqyada.