Wasaaradda Beeraha Hirshabeelle oo sheegtay in hoos u dhac uu ku yimid wax soo saarka dalagyada.

Wasiirka Wasaaradda Beeraha maamulka Hirshabeelle, mudane, cali xaaji Isgoowe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in hoos u dhac uu ku yemid wax soo saarka beeraha.

Wasiirka ayaa tilmaamay in hoos u dhacaan ay keentay fatahaada webigu uu ku sameeyay beeraha dowlad goboleedka Hirshabeelle,isagoo sheegay in haddii an xal loo helin fatahaada sannad walba webigu uu sameeyo ay tahay arrin adag oo khatar gelineysa dalagyada ka soo go’a beeraha.

Ugu dambeyntii wasiirka ayaa dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ee wax heysta ugu baaqay in laga qeyb qaato sidii xal loogu heli lahaa fatahaada soo laa laabatay, taas oo saameyn ku yeelatay beeraha iyo dadka Ku nool deegaanadaas.