Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo agab gaarsiisay qaar ka mid ah isbitaalada “SAWIRRO”

Gargaarkan Caafimaad oo isugu jira agabyada kala duwan ee ka hortagidda xanuunka Safmarka ah ee COVID-19, ayay Wasaaradda Caafimaadka Galmudug qorsheysay in lawada gaarsiiyo dhamaan Isbitaalada Galmudug, waxaana wajiga koowaad ee wareejinta agabkan la gaarsiiyay Isbitaalada magaalada Samareeb ee xarunta maamulka, kuwaa oo baahi weyn u qabay helidda taakuleyn nuucaan ah oo sahli doonta in xanuunkan laga gaashaanto oo uusan saameynin shaqaalaha xarumaha Caafimaadka.

Isbitaalada Xanaano, Bisha Cas iyo Dayax oo ka mid ah xarumaha agabkan Wasaaradda Caafimaadka Galmudug gaarsiisay ayaa dhaqan galiyay dhamaanba hab-raacyada Wasaaradda Caafimaadka Galmudug u dajisey in lagu ilaaliyo badqabka shaqaalaha iyo bukaanada xarumahan booqanaya inta lagu guda jiro xaaladda feejignaanta u baahan ee marxaladda soo labo kacleynta COVID-19.

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiweli Maxamed Axmed ayaa farey dhamaan bahda Caafimaadka in ay muujiyaan mas’uuliyad balaaran, waxaana uu intaa raaciyey in Wasaaraddu diyaar u tahay in la tayeeyo isbitaalada iyo shaqaalaha heeganka ugu jira la tacaalida xanuunka COVID-19.