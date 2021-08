Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo tababar u furtay howlwadeenno caafimaad

By

Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo kaashaneysa hey’addaha Caafimaadka Adduumka ee WHO ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb tababar uga daah furay tababarayaasha heer degmo iyo heer gobol ee kahortagga iyo dabagalka cudurada, sida Cronavirus, Malaria iyo shuban biyoodka.

Shaqaalaha tababarka ka qayb galaya oo la isaga keenay degmooyinka Galmudug ayaa ka shaqeeya adeega aas-aasiga ah ee Caafimaadka bulshada, gaar ahaan iskuxirka bulshada iyo xarumaha Caafimaadka oo ay gacan ka geystaan wacyigalinta iyo baaritaanada bukaanada soo gaari waaya Isbitaalada.

Cabdixakiin Maxamed Diiriye Agaasimaha Waaxda qorshaynta iyo Siyaasadda ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo tababarkan u furay shaqaalaha ayaa sheegay in ujeeddadu tahay sare u qaaddida xirfada tababarayaasha iyo in laga jawaaabo gaabisyasa jira ee loo arkay in ay muhiim tahay dhameystirkooda.

Tababarada joogtada ah ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug iyo WHO ayaa kaalin muuqata ka qaadanaya tayeynta Adeeg bixinta xarumaha Caafimaad ee Galmudug, waxaana aad sare loogu qaadey muddooyinkan aqoon kordhinta shaqaalaha ka howlgala degmooyinka oo dhan.