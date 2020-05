Wasaaradda Caafimaadka oo agab looga hortagayo COVID-19 kala wareegtay Urur Goboleedka IGAD “SAWIRRO”

Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa waxa ay maanta kala wareegtay Urur Goboleedka IGAD agab caafimaad oo lagu ilaaliyo bad-qabka shaqsiga (PPE), waxa ayna ka koobnaayeen Af-xir, Gacma-gashi iyo Jeermis dile.

Iyada oo laga duulayo istaraatijyadda Ururka Gobalaadka IGAD ee ku aaddan caabuqa Korona fayraska, waxa uu Urur Goboleedka IGAD Dowladda Federaalka Soomaaliya ku wareejiyay agab caafimaad oo uu qiimahiisu gaarayo illaa 175,000.

Drs Maryam Maxamed Aadan (Shaacir) Agaasimaha Caafimaadka iyo Nafaqaynta Urur gobalaadka IGAD ayaa tilmaamtay in agabkan uu wax badan ka tari doono ka hortagga cudurka safmarka ah ee COVID-19.

“Agabka ayaa isugu jira Alkole, agabka af-xirashada, farxalka iyo gacangashiga, kuwaasi oo ay IGAD ugu talagashay bulshada qeybaheeda nugal Sida Barakacyaasha, dan-yarta iyo dadka da’da ah,Tani waxa ay qayb ka tahay dadaallada lagula dagaalamayo Cudurka Korana farayska ee safmarka ah ee dhibaatada xooggan ku haya bulshada Soomaaliyeed “ayay tiri Maryam Shaacir.

Amb Jamal Axmed Ibraahim IGAD ee Magaalada Muqdisho sheegay in agabkan si siman loo wada gaarsii dowladda xubnaha ka ah Urur gobaleedka IGAD, maanta ay wareejinayaan Qaybta Dowladda Soomaaliya ay ka guddoontay Wasiirka Caafimaadka.

“Ka IGAD ahaan, waxaa diyaar u nahay in an qayb ka qaadano dadaallada wax looga qabanayo caabuqan iyo in aan garab istaagno dowladda Soomaaliya, anigoo ka faa’iideysanayo fursadan in ilaah uu ka dulqaado cudurkan Caabuqa Korona farayska, Ugu dambeyn waxaan u rajeynaynaa ummadda Soomaaliyeed in uu ka dulqaado xanuunkan, kuwa u dhintayna uu Alle u naxariisto, dadka la il-daranna uu ka bogsiiyo Ayuu yari Safiir Jamaal.

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka DFS Dr Fowsiyo Abiikar Nuur ayaa tilmaantay in xili loo baahanaa la soo gaarsiiyay Agabkan, islamarkaan ay u mahadcelinayso Urur gobaleedka IGAD, waxa ayna sheegtay in ay boggaadinayso dadaallada wax looga qabanayo caabuqa iyo iskaashiga Geeska Africa ka socda.