Wasaaradda Caafimaadka oo daahfurtay Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan ee Nafaqo-Xumada Daran ee Soomaaliya “SAWIRRO”

Akhriso bayaanka ay soo saartay Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya Dr Fowziya Abuukar Nuur oo u qornaa sidan:

Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya waxaa sharaf weyn u ah in ay shacabka Soomaaliyeed la wadaagto in la soosaaray Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan ee Nafaqo-Xumada Daran ee Somaaliya “Somali Guidelines for Integrated Management of Acute Malnutrition” ayadoo kaashaneysa Hay’adda kashaqeeya Mashruuca Nafaqada ee Soomaaliya.

Tan iyo markii ay burburtay dowladii dhexe ee Soomaaliya waxa dalka ka jiray Habraacyo kala duwan ee daaweeynta nafaqa-xumada, taas oo loo adeegsado daaweynta Nafaqadarada. hay’adaha wadanka ka howlgala, kuwaaso dhamaantood waxay isticmaalaayeen habraacyadadaas kaladuwan si ay ufuliyaan mashaariicda gargaarka nafaqada dalka (Nutrition Emergancies programmes in Somalia).

Sanadkii 2010, waxay Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada qaaday talaabo markii ugu horeysay tan iyo burbukii dowladnimada Soomaaliya kadib, taas oo ah in ay sameysay Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan ee Nafaqo-Xumada Daran ee Soomaaliya “Somali Guidelines for Integrated Management of Acute Malnutrition” ayadoo kaashaneysa hay’adaha UNICEF iyo WHO.

Wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada waxay mar labaad soo saartay, sandakii 2018 Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan Ee Nafaqo-Xumada Daran Ee Soomaaliya “Somali Guidelines for Integrated Management of Acute Malnutrition” kaaso oo waafaqsan habraac daaweynta WHO ee daaweynta nafaqa-darada iyo siyaasada caafimadka Soomaaliya “Samali Health Policy)

Intii lagu guda jiray Diyaarinta Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan Ee Nafaqa-Xumada Daran ee Soomaaliya, Wasaaradda Caafimaadka waxay wadatashi la yeelatay dhamaan dowlad goboleedyada iyo hay’adaha dalka ka howl gala gaar ahaa kuwa fuliya mashaariicda nafaqada iyo bahda wax barashada si loo soo saaro Habraacan dhameestiran, kaas oo noqonayaya Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan Ee Nafaqo-Xumada Daran Ee Somaalia.

Habraacaan ayaa siinaya shaqaalaha caafimaadka iyo kuwa nafaqada erey bixino iyo qeexitaano waafi ah iyo tusmo fudud, si ay ugu isticmaalaan; habka baaritaanka, daaweeynta iyo ka hortaga nafaqa darada.

Anagoo si wadajir ah isku kaashaneyna Wasaaradda Caafimaadka heer Federal iyo heer mamulgoboleed iyo hay’adaha nagala shaqeeya Mashruuca nafaqada dalka waxaan rabaa inaan u xaqiijiyo ballanqaad aan kala go’ lahayn ee Wasaaradda caafimaadka Federaalka ee ah hirgelinta Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan Ee Nafaqo-Xumada Daran Ee Soomaaliya

Waxaan sidoo kale ku boorinaynaa dhammaan bahda caafimaadka iyo hay’adaha nagala shaqeeya mashruuca nafaqada, ee ku lugta leh maareynta nafaqo-xumada in ay hirgeliyaan Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan ee Nafaqo-Xumada Daran Ee Soomaaliya, iyada oo loo marayo dhammaan heerarka nidaamka daweynta iyo la tacaalida Nafaqa-Xumada

Si wadjir ah haddii aan u hirgalino Habraaca Daaweeynta Isku Dhafan ee Nafaqo-Xumada Daran waxaan qaadeynaa tallaabo yididiilo leh ee ku aadan la dagaallanka/xakameeynta nafaqo-xumada Soomaaliya.