Wasaaradda Caafimaadka oo soo bandhigtay Istaraatiijiyada Nafaqada Qaranka 2020-2025 ”SAWIRRO”

Wasaaradda Caafimaadka iyo Daryeelka Bulshada ee Xukuumadda Soomaaliya ayaa maanta soo bandhigtay Istaraatiijiyada Nafaqada Qaranka 2020-2025 (Somali Nutrition Strategy 2020-2025) taasi oo lagu qabatay Hotel Jazeera, Istaratiijiyadda ayaa taabanaysa himilooyinka ay Soomaaliya hiigsanayso ee wanaajinta heerarka nafaqada dhamaan bulshada Soomaaliyeed wadanka si loo yareeyo, loogana hortago dhimashada laxairiirta nafaqadarada ee Hooyada iyo dhallaanka Soomaaliyeed.

Shirka waxaa kasoo qaybgalay khubaro iyo madax ka socotay Hay’addaha Dowladda Federaalka, Wasaaradaha Caafimaadka ee Dowlad Gobaleedyada, Hay’adaha Samafalka iyo bahda Gacsiga.

Sii Hayaha Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Dr. Fawziya Abikar Nur ayaa ka hadashay muhimadda Istaraatiijiyada waxaana khudbadeedii ka mid ahaa:

“Marka aan si wanaagsan u maalgashano habka nafaqada, waxaan maalgashanay, mustaqbalka carruurteena, waxaana rumeysanahay in istiraatiijiyadda nafaqada dalka in ay ka tarjumeeyso sida Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliya ay uga go’antahay ilaalinta caafimaadka nafaqada carruurta iyo haweenka Soomaaliyeed, anigoo. ku hadlaya magaca Wasaaradda Caafimaadka Soomaaliay iyo guud ahaan Dowlada Soomaaliya, waxaan jeclaan lahaa in aan ku booriyo dhamaan, hay’adaha Dowladda Federaalka, Maamul Goboleedyada, hay’adaha Qaramada Midoobay, Hay’adaha Maxaliga, Shirkadaha Gaarka loo leeyahay iyo kuwa Waxbarashada in ay u adeegsadaan istiraatiijiyadda dhamaan barnaamijyada iyo mashaariicda nafaqada dalka iyo barnaamijyada gargaarka nafaqada dalka”