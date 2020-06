Wasaaradda dekadaha Galmudug Oo Soo dhaweysay dhaqaalaha Lagu maalgelinayo dhismaha dekadda Hobyo

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka wasaaradda dekedaha Iyo kalluumeysiga Galmudug Cabdi Saabir Nuur Shuuriye oo wareysi gaar ah siiyay Radio Muqdisho ayaa ka hadlay u jeedka Munaasabadda daah-furka Howsha Dekadda oo xalay lagu qabtay gudaha Degmada Hobyo oo ay ka qeyb galeen ganacsato, siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug kuwaasoo qaarkood ka tagay magaalada Muqdisho.

Wasiirka ayaa sheegay in mudada uu kulanka socday looga hadlay dhaqaalaha lagu suurtagelinkaro dhismaha dekeda, isagoo sheegay in ay diyaar yihiin dadkii bixi lahaa lacagaha loogu talagalay in lagu maalgeliyo dekadda Hobyo.

Mudane Cabdi Saabir Nuur Shuuriye ayaa hoosta ka xariiqay in dadka Galmudug iyo maamulkooda ay diyaar u yihiin sidii ay isaga kaashan lahaayeen dhismaha dekedaan, wuxuuna soo dhaweeyay hadalka kasoo yeeray siyaasiyiinta iyo shacabka Galmudug.

Wasiirka ayaa sidoo kale sheegay in ay jiri doonaan kulamo dheeraad ah oo dhex mari doona ganacsatada iyo maamulka dowlad Gobaleedka todobaadyada soo socda, kulamaadaasina looga hadli doono dardargelinta maalgelinta dhismaha dekadda, isagoo carrabka ku dhuftay in wasaaradda dekadaha Galmudug ay gacanta ku hayso habka iyo qorshaha dhismaha dekadda.

Dhismaha dekedda Hobyo oo hadal heynteeda soo jiitamaysay in muddo ah ayaanan horey waxba uga hirgelin,waxaana tallaabada dhismaha ay lafdhabar u noqon doonta ilaha waxsoosaarka maamul gobolleedka Galmudug iyo guud ahaan dalka.