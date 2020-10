Wasaaradda Gaashaandhiga oo ka hadashay doorka Haweenka ee ciidanka xoogga dalka

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Haweenka ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyeed waxaa ay door muhiim ah ku leeyihiin sugidda Amniga iyo Difaaca Dalka, qaarkood waxa ay ka dagaalamayan furimaha hore si sare loogu qaado doorkaas ayaa munaasabad lagu xusayay sanad guuriadii 20aad ee qaraarka tirsigiisu yahay 1325 ee Qaramada midoobay kaaso oo soo baxay sanadkii (2000) kuna saabsan doorka haweenka ay ku leyihiin amniga iyo nabadda ayaa maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho.

Waxaana kulanka kasoo qeyb galay Wasiirka Difaaca, Wasiiru Dowlaha Difaaca, Guddoomiyaha haweenka Qaranka Soomaaliyeed iyo sarakiil iyo saraakiil xigeen ka tirsan ciidanka xoogga dalka

Wasiiru dowlaha Wasaarada Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cali Xagaa oo ugu horeyn munaasbada ka hadlay ayaa sharaxay sida haweenka Soomaaliyeed ay laf dhabar ugu yihiin ciidanka xoogga dalka, wuxuuna tilmaamay in ay kordhin doonaan doorka haweenka ay ku leeyihiin Wasaaradda Gaashaandhiga iyo ciidanka xoogga dalka.

Gudoomiyaha ururka Haweenka Qaranka Batuulo Sheekh Axmed Gabale ayaa sheegtay in Haweenka Soomaaliyeed ay door muhiim ah ka ciyaaran sugidda Amaanka iyo Difaaca Dalka, waxayna tilmaamtay in ay yihiin tusaale wanaagsan oo mudan in lagu daydo.

Wasiirka Gaashaandhiga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudnae Xasan Xuuseen Xaaji ayaa balan qaaday in sare loo qaadi doono fursadaha haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin ciidanka xoogga, isla markaana tababarada darajooyinka iyo dhamaan waxkasta oo ciidanka xoogga dalka quseeyo qeyb weyn ka qaadan doonaan .

W/D Cabdifitaax Cabduqaadir Akhyaar