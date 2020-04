Wasaaradda Haweenka iyo Xaquuqul Insaanka XFS oo cambaareysay kufsi loo geystay carruur

By

War-saxaafadeed ka soo baxay Wasaaradda Haweenka iyo xuquuqul Insaanka xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa lagu cambaareeyay kufsi saddex carruur ah loogu geystay deegaanno ka tirsan dowlad goboleedyada Koofur galbeed iyo Galmudug.

“Waxaan ugu baaqeynaa qof walba inuu ixtiraamo dhowr-sanaanta iyo sharafta dhibbanayaasha iyo qoysaskooda, kana fogaado dambi la xiriira sheegitaanka magacyadooda iyo in sawirradooda lagu faafiyo meel kasta oo ay ku jiraan warbaahinta bulshada, sababtoo ah waxay wax u dhibi karaan dambi-baarista socoto iyo in mustaqbalka dacwad ciqaabeed la soo oogo, ayadoo sidoo kale sababi kara in ay ka horjoogsadaan dhibbanayaasha inay si caadi ah oo ceeb kamadaxbannaan u noolaadaan”ayeey tiri Wasiir Deeqa Yaasiin.

Halkaan hoose guji si aad u akhrisato War-saxaafadeedka

Press Statement -April 4-2020 Somali – Final