Wasaaradda qorsheynta XFS oo soo bandhigtay qorshaha cusub ee WFP sanadaha 2022-2025+Sawirro

Wasaaradda qorsheynta maal-gashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dowladda Soomaaliya ayaa dib u eegista muddada dhexe ee qorshaha hay’adda Cunatada Aduunka (WPP-Soomaliya) oo lagu saleenayo qorshaha horumarinta Qaranka ayaa ka dhacaya magaalada Muqdisho, waxaana ka qeyb-galay qaar ka mdi ah wasaaraddaha dowladda ee wada shaqeynta kala dhaxeeyso hay’addan,

Kulanka waxaa lagu soo bandhigay waxa ka qabsoomay qorshaha ICSP 2019/2021, iy qorshaha cusub 2022/2025 ee hay’adda cuntada Aduunka(WFP-Somalia) iyo qorshaha kaga aadanaa Somaaliya , sidoo kale waxaa lays la eegay caqabadahii ka dhashay qorshe howlaadkii sanadaha 2019/2020, iyo sida looga faa’iideysan lahaa casharadii laga bartay inta lagu guda jiray hirgalinta shaqooyinkii muhiimka ahaa ee Hey’addaa Cunatada Aduunka (WFP-Somaaliya).

Agaasimaha kormeerka iyo qiimeynta wasaaradda qorsheynta maal-gashiga iyo Horumarinta dhaqaalaha xukuumadda Soomaaliya Cabdiraxiin Ibraahim Muudeey ayaa sheegay in caqabadaha sanadkii hore ay aad u badnaayeen sida Cudurka Korana Farayska, balse waxaa rajeynaa Sanadkan howlaha sida ugu wanaagsan in dalkeenna sida ay yahiin in ay u fulaan sida ku cad Qorshaha horumarinta Qaranka.

Sidoo kale Agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maal-gashiga iyo Horumarinta dhaqaalaha dowladda Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Aaadan ayaa sheegay in hay’adaha kala duwan ee dowladda ujeedinayaa inay hubiyaan wixii ka qabsoomay qorshaha Ku meel gaarka ah isla markaana taladooda ku biiraya Istaraatijyadda Iyada oo mudnaan la siinayo qoshaha Horumarinta qaranka oo ahmiyadd weyn u leh dalkeenna.

Wadatashigan waxa uu horay sida oo kale ugu dhacay qaar ka mid ah dowladd gobaleedyada dalka iyado oo ujeedadka yahay si loo xaqiijiyo howlaha ay waddo Hay’adda Cunada Aduunka (WFP-Somll).