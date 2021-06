Wasaaradda waxbarshada iyo hay’adda CARE oo wadda saxiixday mashruuca wax Bar Carruurta “SAWIRRO”

By

Wasaaradda waxbarshada, Hiddaha iyo Tacliinta Sare iyo hay’adda CARE International ayaa kala saxiixday mashruuca wax Bar Carruurta oo ay ka faa’iideysan doonan 57000 oo ah carruurta Soomaaliyeed ee aan aadin (School) waxbarasho.

Wasaaradda waxbarshadda, Hiddaha iyo Tacaliinta sare Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo hey’adda CARE Internatonal ayaa magaalada Muqdisho ku kala saxiixday mashruuca loo yaqaano wax bar carruurtaada (Educate your Children), oo ay is ka kaashanayaan wasaaradda Waxbarshada iyo Hay’adda CARE kaasi oo kordhin doona tirada ardayda Soomaaliyeed ee aadaya goobaha waxbarshada lana qorsheeyay in lagu kordhiyo carruurta hadda waxbarata tirro gaareysa 57000 oo arday.

Mashruucaan ayaa waxaa wasaaradda waxbarshada u Saxiixay Agaasimaha guud ee Wasaaradda Waxbarshada, Hiddaha iyo Tacaliinta Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Caabi Xasan iyo maamulaha mashaariicada waxbarshada, hurumarinta ee Hay’adda CARE International u qaabilsan Soomaaliya mudane Ibraahim Maxamed Nuur, inta uu socodo mashruucaan ayaa waxaa maalgelinaya Educate a child of Qatar Foundation ee Dowladda Qatar oo soo marsiisay hey’adda CARE International.