Wasiir Goodax oo ka diggay carqaladeynta imtixaanka shahaadiga ah ee dowladda,xilli maanta uu ku egyahay

Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Hidaha iyo tacliinta sare ee xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay in Baraha Bulsahda uu ku arkay muuqaal been abuur ah oo dano siyaasadeed laga leeyahay si loo qal-qal-geliyo imtixaanka Qaranka ee dugsiga Sare, isla markaana lagu marin habaabinayo carruurta Soomaaliyeed iyo guud ahaan bulshada.

Wasiirka wasaaradda waxbarashada ayaa uga digay dadka doonayo in ay carqaladeeyaan imtixaanka si ay u marin habaabiyaan ardayda iyo shacabka Soomaaliyeed wuxuuna sheegay in lasoo qabqabtay qaar kamid ah kuwa kalane lagu daba jiro.

Wasiir Cabdullaahi Goodax Barre ayaa sheegay inay si adag ula xisaabtami doonaan dhammaan dadka caadeystay in ay imtixaanka siyaasadeeyaan,waxaana uu ka codsaday dhammaan Ardayda Soomaaliyeed in aysan saameyn ku yeelan dadka u istaagay in ay niyad jebiyaan.

Maanta oo Arbaco ah ayaa la filayaa in la soo geba-gabeeyo Imtixaanka Shahaadiga ee fasalka 12-aad ee dugsiga sare,kaas oo soo billaawday 18-kii bishaan,waxaana Imtixaanka sanadkaan laga galay Magaalada Muqdisho iyo guud ahaan deegaannada Dowlad goboleedyada, Galmudug, Koonfur Galbeed, Hir-Shabeelle iyo Jubbaland.