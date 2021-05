Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka Soomaaliya oo daah furay mashruuc lagu kordhinayo isbitaalka Deegaanka Huurshe “SAWIRRO”

By

Wasaaradda Caafimaadka Galmudug oo gacan kahelaysa Dowladda Sweden iyo Hey’adda save the Children ayaa maanta ku guuleeysatay furidda Mashruuc lagu balaarinayo xarunta Caafimaadka ee magaalada Huurshe oo qayb ahaan gacan weyn ka geysata daryeelka Hooyada iyo dhallaanka ee Waqooyiga Galgaduud.

Mashruucan oo ay wadajir u daah fureen Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka Xukuumada Federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin Dr. Gurrey oo ay wehliyaan Wasiirka Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Cabdulaahi Jaamac, Lataliyaha arrimaha bulshada ee Xafiiska Madaxwaynaha Jamhuuryadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cali Faarax Seeraar, Agaaaimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Maxamed Axmed, Wasiiro, Xildhibaanno iyo mas’uuliyiin ka socotay hey’adda badbaada Carruurta Save The children ayaa isugu jira kordhinta shaqaalaha xarunta iyo adeegyada laga helo, iyadoo muddada mashruucu socdo la filayo in qaybo hor leh lagu kordhiyo isbitaalka Huurshe sida uu furitaanka mashruuca ka sheegay Madaxa Caafimaadka Hey’adda Save the Children Maxamed Cali Magan.

Axmednuur Cabdixamiid Guddoomiyaha Huurshe iyo Saadaq Sheekh Yuusuf oo ka mid ah Baarlamaanka Galmudug ayaa sheegay in hergelinta mashruucan uu wax badan ka qaban doono baahiyaha ka jirta deegaanka

Wasiirka Caafimaadka Galmudug Dr. Cabdiwali Cabdulaahi Jaamac ayaa dadka reer Huurshe u rajeeyay in mashruucan caafimaad ay kaga faa’iideystaan sida ugu haboon.

Ugu dambeyn Wasiir ku-xigeenka Caafimaadka Xukuumada Federaalka Soomaaliya Dr. Axmed Xuseen Macalin Dr. Gurrey ayaa balan qaadey in dowladda federaalku gacan ka geysan doonto dhameystirka adeegyada kale ee wali ka dhiman mashruucan.