Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta oo gabdho suxufiyiin ah tababar ugu soo xiray Muqdisho “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Munaasabad tababar loogu soo xirayay gabdho suxufiyiin ah oo gaaraya ilaa 15, lana barayay sidii xirfadooda suxufinimo kor loogu qaadi lahaa ayaa lagu qabtay magaalada Muqdisho, waxaana ka qeybgalay Wasiir ku-xigeenka Wasaaradda Warfaafinta Dhaqanka iyo Dalxiiska mudane Aadan Isxaaq Cali iyo mas’uuliyiin kale oo ka tirsan Wasaaradda oo uu kamid yahay Agaasimaha Waaxda Qorsheynta ee Wasaaradad Cabdiraxmaan Maxamed.

Tababarkan oo la xiriiray barashada Xirfadda filim qaadista ayaa waxa uu gabdhaha suxufiyinta ah u socday muddo 10 maalmood ah, iyadoo ay iska kaashanayeen Ururka Haweenka Suxufiyiinta Soomaaliyeed oo marka magacooda la soo gaabiyo loo yaqaan (SWJ) iyo safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya, iyadoo ay fududeysay warbaahinta (Horn connect), waxaana dhamaan mas’uuliyiintii ka hadashey munaasabadda ay ku bogaadiyeen gabdhahaasi sida ay uga go’antahay in kaalintoodi ay ka qaataan howlaha warbaahineed ee dalka.

Guddoomiyaha Ururka Haweenka Suxufiyiinta Soomaaliyeed Farxiyo Maxamed Khayre oo goobta ka hadashay ayaa sheegtay in gabdhaha suxufiyiinta ah ay wax badan kaga fursad badan yihiin ragga marka loo fiiriyo in la helo macluumaad rasmi ah oo ku saabsan nolosha haweenka, xaaladahooda nololeed iyo daruufaha ku gedaaman intuba, iyadoo ku dhiirigelisay gabdhaha tababarka loo soo xiray in ay ka mirro dhaliyaan himilooyinka ay hiigsanayaan.

Wasiir ku-xigeenka Warfaafinta, Dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Aadan Isxaaq Cali oo tababarka soo xiray ayaa kula dardaarmay gabdhaha suxufiyiinta ah in ay ku dadaalaan sidii xirfadda ay barteen ay ugu adeegi lahaayeen bulshadooda.

Wuxuu sidoo kale Wasiir Aadan uga mahadceliyay safaaradda Mareykanka doorkii ay ka qaadatay fududeynta tababarkani oo hindisihiisu ay lahaayeen Ururka Haweenka Suxufiyiinta Soomaaliyeed.

Marka laga hadlayo hawlaha Warbaahinta ee dalka sanadihii ugu dambeeyey waxaa sii kordhayay dowrka gabdhaha Soomaaliyeed ay ku leeyihiin arrimaha saxaafadda, iyadoo tababarada nuucaani oo kale ay dhiirigelin u tahay gabdhaha niyad ahaan iyo shaqo ahaan intuba.