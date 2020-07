Wasiirada Dastuurka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada Oo La Kulmay Madaxda DF iyo DG “SAWIRRO”

Wafi ka kooban Wasiirda Dastuurka Dowladda Federaalka iyo Dowlad Goboleedyada oo uu hoggaaminayo Wasiirka Dastuurka Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Saalax Axmed Jaamac ayaa kulamo goon gooni ah la yeeshay madaxda dowladda Federaalka iyo Dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta Dowlad goboleedka Galmudug.

Wafdiga ayaa kulan la yeeshay Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali khayre iyagoo kala hadlay arrimaha geedi socodka dib-u-eegista dastuurka. Wasiir Saalax Axmed Jaamac oo kulanka ka hadlay ayaa ugu horrayn warbixin guud ka siiyay Ra’iisul Wasaaraha howlaha dib-ueegista dastuurka isagoo xusay in arrimihii farsamada ay soo dhammaadeen, isla markaana loo baahnyahay in ay heshiis ka galaan madaxda labada heer dowladeed arrimaha siyaasadda ee ka kooban 10ka qodob sida Jinsiyadda, maqaamka caasimadda, awood wadaagga, hannaanka maaliyadda, hannaanka cadaaladda iyo amniga nooca dowladda.

Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre ayaa sheegay in dastuurku uu ka muhiimsanyahay arrimaha kale, islamarkaana uu gogol dhig u yahay dowlad wanaagga. Waxa uu sheegay in ay ka shaqyn doonaan sidii loo dhmmaytiri lahaa arrimaha yare ee ka harsan dastuurka maadaama 85% la soo dhameeyay dib- u-eegista Dastuurka.

Dhanka kale, Wafdiga Wasiirada Dastuurka ee Dowladda Federalka iyo dowlad gooleedyada ayaa kulamo la yeeshay Madaxweynaha Hirshabele Maxamed Cabdi waare, Jubbaland, AXmed Maxamed Islaam, iyo Koonfur galbeed, Cabdicasiis Xasan Maxamed.

Wasiirka Dastuurka Saalax Axmed Jaamac ayaa la wadaagay Madaxweynayaasha Dowwlad Goboleedyada arrimaha masiiriga ah ee u baahan in madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ay heshiis ka galaan, sidoo kale Wasiirka ayaa ku wargeliyay madaxda dowlad goboleedyada in ay soo gudbiyaan atagtidooda dastuurka islamarkaana ay ka soo jawaabaan su’aalaha nmasiiriga ah ee dastuurka.waxa uu xusay in ay muhiim tahay in loo oloeeyo sidii dastuurka loo dhammaytiri lahaa si ay bulshadooda uga tagaan dhaxal taariihkda u gala oo lagu xasuusto (legacy).

“Madaxda dowlad goboleedyada waxaa looga baahanyhay in ay ka qaataan door hoggaamineed arrimaha dib-u-eegista dastuurka” ayuu yiri Wasiir Saalax.

Ugu dambayn, Madaxweynayaasha dolwad goboleedyada ee kala ah, Axmed Maxamed Islaam, Jubbaland, Cabdicasiis Maxamed, Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Maxamed Cabdi Waare, Hirshabelle ayaa sheegay in dastuurku muhiim u yahay bulshada, islamarkaana uu yahay waxa isku haya dadka. Waxay ay sheegeen in ay qaadan doonaan doorkoodo islamarkaana ay soo gudbin doonaan aragtiyadooda ku aadan arrimaha masiiriga ah ee dastuurka. Sidoo kale Madaxweynayaasha ayaa xusay in ay muhiim tahay in si wadajir ah looga shaqeeyo arrimaha dastuurka. Howlaha dib-ueegista dastuurka ayaa soo dhammaaday 85% iyadoo inta dhimmana la filayo in la dhammaystiro.