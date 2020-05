Wasiirka Amniga Galmudug iyo Senator Cabdi Qeybdiid oo la kulmay bulshada deegaanka Docol “SAWIRRO”

By

Wasiirka Amniga ee dowlad Goboleedka Galmudug mudane Axmed Macalin Fiqi iyo Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa kulan la qaatey bulshada deegaanka Docol oo qiyaastii 40km dhanka bari kaga beegan magaalada Gaalkacyo ee Gobalka Mudug, iyagoo kala hadlay sidii ammaanka ay ugala shaqeen lahayen Maamulka, maadaama deegaanka Docol ay soo maraan safarada ka imaanaya qaar ka mid ah deegaannada ay ku dhuumaaleeystaan maleeshiyada Al-Shabaab isla markaana looga baahanyahay shacabka deegaankaasi in ay la socdaan dhaq dhaqaaqyada ka imaanaya deegaannada kale

Shacabka iyo maamulka deegaanka Docol ayaa balan qaaday in ay diyaar u yihiin la shaqeynta laamaha amniga, iyagoo xusay in ay uga baahanyihiin Wasaaradda Amniga Galmudug in deegaankaasi laga taakuuleeyo dhinaca adeegyada arimaha amniga la xariira sida dhismaha saldhig Booliis iyo sameynta ciidamo Booliis ah oo ka howl gala deegaanka Docol.

Wasiirka Amniga ee dowlad Goboleedka Galmudug mudane Axmed Macalin Fiqi iyo Senator Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid oo ka tirsan Xildhibaannada Aqalka Sare ayaa si wada jir ah ugu booriyay bulshada deegaanka Docol inay xoojiyaan ka shaqeynta amniga.