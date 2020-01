Wasiirka Amniga Gudaha oo 5 Neef geel ah ka Guddoomay bulshada Dhuusamareeb “SAWIRRO”

By

Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale iyo Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed oo ka tirsan Xildhibaannada Golaha Shacabka ayaa xoolo lagu dhiiri galinayo ciidanka qalabka sida iyo kuwa AMISOM waxa ay ka guddoomeen bulshada ku dhaqan magaalada Dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka Galmudug.

Qaar ka mid ah odoyaasha dhaqanka ee Degmada Dhuusamareeb ayaa sheegay in Geella uu yahay 5 Neef ay ugu talagaleen cidanka qalabka sida, isla markaana ay tahay marti qaad loo sameynayo ciidanka.

Xildhibaan Cabdixakiin Macalin Axmed ayaa sheegay in dadka deegaanka ay isxilqaameen, loona baahanyahay in lagu daysado, isagoo xusay in tani ay muujineyso sida ay dowladnimada u jecelyihiin bulshada Galmudug.

Wasiirka Amniga gudaha ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Abuukar Islow Ducaale ayaa uga mahadceliyay soo dhaweynta joogtada ah ee ay maamulka iyo odoyaasha dhaqanka Dhuusamareeb u sameynayaan madaxda dowladda Federaalka iyo ciidamada qalabka sida qeybahooda kala duwan.