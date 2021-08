Wasiirka Arrimaha dibadda Soomaaliya oo faah faahin ka bixiyay socdaalka Ra’iisul Wasaaraha

By

Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble iyo Wafdigii uu hogaaminayay ee safarka shaqo ku jooga Dalka Kenya ayaa gaaray magaalada Nairobi oo uu sii joogi doono inta ka dhiman safarkiisa Kenya.

Wasiirka Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud, ayaa sheegay in safarka Wafdiga Ra’iisul Wasaaraha uu ka soo bilowday magaalada Mombasa ee dalka Kenya, halkaasi oo uu sheegay inay u soo dhamaatay kulan hal maalin ah oo uu Ra’iisul Wasaaraha kula qaatay Mombasa Madaxweynaha Kenya Uhura Kenyatta.

“Markii uu Wafdiga Ra’iisul Wasaare Rooble Kenya soo gaaray waxaa na soo dhaweeyay Wasiirka Arrimaha dibadda ee Kenya, kadib magaalada Mombasa ayaa naloogu sameeyay qado sharaf, kadib wafdiga Ra’iisul Wasaaraha waxa ay kulan la qaateen Madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta, waxaana kulanka looga wada hadlay sidii dib loo soo celin lahaa xiriirka diblomaasiyadeed, kan darisnimo iyo Walaalnimo ee Soomaaliya iyo Kenya oo ku dhisan isku socodka dadweynaha, amniga iyo ganacsigam si fiican ayuuna kulanka ku dhacay”. Ayu yiri Wasiirka.

Wasiirka Arrimaha dibadda ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdirisaaq Maxamuud ayaa xusay in kulanka aan looga hadlin arrinta badda, waxaana uu intaa ku daray in shirka diiradda lagu saaray in la sii ambo qaado sidii guddiga heerfarsamo ee labada dhinac Kenya iyo Soomaaliya kulan ku yeelan lahaayeen Muqdisho, maadaama labadii kulan ee hore lagu qabtay Kenya.