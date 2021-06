Wasiirka Caafimaadka Galmudug oo daahfuray Shirka isku xirka mashaariicda caafimaadka Galmudug.

By

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Abdiwali Abdulahi jaamac ayaa maanta si rasmi ah u daah furay shirka isku xirka mashaariicda Caafimaadka Galmudug oo ay magaalada Dhuusamareeb mudo labo cisho ah kaga qayb gali doonaan dhamaan hey’addaha ka shaqeeya Caafimaadka, Nafaqada iyo fayadhowrka ee ka howlgala Deegaanada Galmudug.

Kulankan ayaa dib loogu eegayo wax qabadkii sadaxdii bilood ee lasoo dhaafey ee Arimaha Caafimaadka, Nafaqada iyo fayadhowrka, iyadoo lagu Soo bandhigayo culeesyada jira iyo meelaha aan wali wax laga qaban ee u baahan in lagu daro qorshaha sadaxda bilood ee soo aadan

Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Caafimaadka Galmudug dr. Abdiwali Maxamed Axmed ayaa furitaanka shirkan sharaxaad ka siiyey wasiirka iyo kasoo qaybgalayaasha xogaha la uruuriyey ee muujinaya heerka Caafimaadka Nafaqada Iyo fayadhowrka oo dadaal badan la galiyey sadaxdii bilood ee lasoo dhaafey, iyadoo la kaahshanaya macluumaadka ay uruuriyeen hey’addaha taageera Wasaaradda ee Kulankan kasoo qayb galey, iyo qodobadii la iskula meel dhigey shirkii kan ka horeeyay ee dhacey April.

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Galmudug Dr. Abdiwali Abdulahi jaamac oo gunaanadka munaasabada daah furka shirkan warbaahinta la hadley ayaa sheegay in shirkan muhiimadiisu tahay in looga faa’iideysta gabangabadiisa in laga soo saaro qodobo la isla fahmey oo fulintooda ay kawada shaqeeyaan hey’addaha iyo Wasaaradda Caafimaadka.

Wasaaradda Caafimaadka Galmudug ayaa sadaxdii biloodba mar qabata Shir nuucaan oo kale ah si loo helo Xogta caafimaad iyo isbadalada jira ee soo kordhay kadib shirkii hore waxaana shirkan sadax biloodlaha ah ah lagu koobaa qodobada fuley iyo kuwa aan fulin ee kujiray dhamaan macluumaadkii lagu soo bandhigay shirkii kan ka horeeyay.