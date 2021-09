Wasiirka Caafimaadka Koonfur Galbeed oo kulan la qaadatay hay’adda Save the Children  “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Cusmaan jiidow ayaa Maanta Xafiiskiisa ku qaabiley Mas’uuliyiin ka socdey hay’adda Save the Children .

Kulan ay wada qateen waxaa ay uga hadleen Xoojinta wada shaqeynta Hay’adda iyo Wasaaradda Caafimaadka. Sidii lootayeyn lahaa Adeegyada Caafimaad oo ay kawada shaqeeyaan .

Waxaa sidoo kale kulanka lagu falan-qeeyey waxa yaabihii u qab soomey Sanadadihii la soodhaafey . Qorshayaasha Sanadka soo socda . Caqabadaha xilligaan taagan iyo sidii looga Gudbi lahaa.

Wasiirka Wasaaradda Caafimaadka Koonfur Galbeed Mudane Maxamed Cusmaan Jiidow ayaa si aad ah ugu mahadceliyey Hay’adda Save The Children sida ay ula shaqay say Wasaaradda Caafimaadka Dowlad Gobaleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Muhiimada ay leedahay in la xoojiyo Wada Shaqeynta si Bulshada loo gaarsiiyo adeegyo Caafimaad oo tayeysan.