Wasiirka Duulista Hawada Galmudug oo kormeeray garoonka Diyaaradaha Samareeb “SAWIRRO”

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada ee Galmudug Mudane Cabdirisaaq Maxamed Maxamuud (Dhiblaawe) iyo

Wasiirka Wasaaradda Qorsheynta, Horumarinta Dhaqaalaha iyo Iskaashiga Caalamiga ee Galmudug Mudane Cabdinaasir Geelle Cilmi ayaa maanta kormeeray dayactirka waddada diyaaraduhu ku ordaan ee Garoonka Ugaas Nuur.

Howsha dib u hagaajinta rainway-ga Garoonka Diyaaradaha Samareeb oo ay gacanta ku heyso Wasaaradda duulista hawada Galmudug ayaa dib loogu dayac tirayaa jidka dheer ee diyaaraduhu adeegsadaan oo sanadihii u dambeeyay aan helin dib u dayactir dhameystiran, waxaana howshan ay qayb ka tahay dadaallada Dowlad Goboladka Galmudug ku dooneyso in lagu horumariyo garoomada, gaar ahaan garoonka diyaaradaha Caasimadda oo kaalin weyn kaga jira koboca dhaqaalaha Galmudug.

Injineerada gacanta ku haya Maamulka shaqada ayaa Wasiirada warbixin ka siiiyay tayada agabka ay adeegsanayaan, nuuca shaqada la doonayo in garoonka laga qabto iyo sida aan looga maarmin in lasii kordhiyo shaqadan, lana gaarsiiyo in dhabaha Garoonka Samareeb loo badalo mid laami ah si ay uga dagaan Diyaaradaha Caalamiga ah.

Wasiirka Wasaaradda Gaadiidka iyo Duulista Hawada Galmudug: Mudane Cabdirisaaq Maxamed Maxamuud ayaa dhageysiga Talada iyo warbixinta injineerada kadib ku amaaney howl wadeennada dadaalka iyo Mas’uuliyadda ay u istaageen, isagoo balan qaadey in Wasaaraddu bilaabi doonto dhowaan dhismaha taawarka laga hago Diyaaradaha oo howshasi ay barbar socon doonto fulinta Mashruuca Dhismaha Garoonka oo ay hore u wada dhagax dhigeen Madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaariye iyo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Rooble.