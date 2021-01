Wasiirka Gaashaandhigga oo ka qeybgalay xafladda furitaanka qandaraasyada keenista iyo qeybinta raashiinka

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdi Kooshin ayaa ka qeybgalay xafladda furitaanka Qandaraasyada keenista iyo qeybinta raashiinka iyo shidaalka qeybaha amniga Qaranka Soomaaliyeed, oo ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Maaliyadda.

Sidoo kale munaasabadda furitaanka waxaa ka soo qayb galay Wasiiro ka tirsan Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Taliyaasha Ciidamada Qalabka.

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji oo munaasabadda ka qeybgalay ayaa sheegay in loo baahanyahay in tartanka si daah-furan loo qaado , isagoo xusay in shaqada loo tartamayo loo qaban-doono Ciidamada Qalabka Sida, loogana baahanyahay shirkadda ku guuleysata in ay dhowrto tayada Cuntada, xil gaar ahna ay iska saarto fulinta heshiisyada lala galay , isagoo Xusay in wasaaradda maaliyadda iyo Gudiga loo Xil saarayna looga baahanya

Wasiirka ayaa xusay in si cadaalad ah ay u kala xulaan shirkadaha howshan tartanka u soo galay.