Wasiirka Gaashaandhigga XFS oo Maanta Tababar ku Saabsan Illaalinta Xuquuqul insaanka Muqdisho ka Furay ”SAWIRRO”

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa Saraakiil ka tirsan Hoggaannada Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya iyo qaar ka mid ah Howlwadeennada Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaayia ayaa Muqdisho ugu Daah-furay Tababar la Xiriira Ilaalinta Xuquuqul insaanka , Tababarkan oo ay leheed agaasinkeeda Wasaaradda Gaashaandhigga XFS gaar ahaan Waaxda Xuquuqul insaanka , Jandarka iyo ka hortagga Askareynta Carruurta , ayaa Mas’uuliyiintii Furitaanka ka soo qeyb-galay Waxaa ka mid ahaa Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicolas Berlanga Martinez , Taliye Xigeenka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya Gen. Cabaas Amiin Cali iyo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Gaashaandhigga XFS Xasan Maxamed Saciid Samatar Gacaliye .

Ugu horreyntii Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga XFS Xasan Xuseen Xaaji oo Daah-furka Tababarkan ka hadlay ayaa ugu mahadceliyay Mas’uuliyiinta ka soo qeybgalay kulanka , isagoo Xusay in dhawaan uu Saxiixay Siyaasado kala duwan oo lagu hagayo Waaxyaha Wasaaradda iyo Hoggaanada CXDS , waxa kale oo uu sheegay in looga baahanyahay Saraakiisha iyo Xubnaha ka socda Wasaaradda ee ka qeybgalaya Tababarkan in ay dhaqan-galiyaan Casharada ay ka bartaan Tababarkan oo uu tilmaamay in muhiimad gaar ah uu u leeyahay ,

Wakiilka Midowga Yurub u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicolas Berlanga Martinez oo kulanka ka hadlay ayaa Sheegay in Dowladda Federaalka Soomaaliya dadaal ay galisay Dib-u-dhiska Ciidanka Xoogga , Midowga yurub ayuu tilmaamay in diyaar uu u yahay garab istaagga DFS si loo sii amba-qaado dhismaha Dowlad wanaagga .

Taliye Xigeenka Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaaliya Gen. Cabaas Amiin ayaa Wasaaradda Gaashaandhigga ugu Mahadceliyay dadaalka ay ugu jirto horumarinta iyo Tayeynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliya , waxa uu tilmaamay in Taliska Xoogga dalka ay dhiira-galiyay in Haweenka ay ka mid noqdaan Hoggaannada CXDS iyo Saraakiishs CQS , Waxa uu tilmaamay in dadaal waqti dheer soo jiray yahay dhiira-galinta gabdhaha , waxa kale oo uu sheegay in loo baahanyahay in Tababarada sare loogu qaadayo aqoonta Hoggaannada iyo saraakiisha Xoogga ka Codsanayaan Wasaaradda Gaashaandhigga XFS in ay kordhiso.

Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo Taliska Xoogga Dalka ayaa wada qorshe Ballaaran oo lagu tayeynayo Hoggaanada iyo Howlwadeenada Wasaaradda Gaashaandhigga XFS, Tababarkan ayaa Socon donna muddo afar maalin ah Waxaana iska-kaashaday qabsoomidiisa Wasaaradda Gaashaandhigga XFS iyo Midowga Yurub.