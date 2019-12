Wasiirka ganacsiga XFS oo furay shir looga tashanayey Sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed oo ay soo qaban qaabiyeen guddiga ganacsiga ee Baarlamaanka+Sawirro.

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Masuuliyiinta wasaaradda ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya , xildhibaano ka tirsan golaha Shacabka, ganacsato iyo aqoonyahano ayaa ka qeyb galay shirkan oo u jeedkiisu ahaa ka tashiga iyo ka doodida Sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed iyo dhismaha hay’adda tayo dhowrka Soomaaliyeed oo muhiim u ah bulshada Soomaaliyeed.

Sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed oo ay horey u meelmariyeyn golaha wasiirada ayeey Ka qeybgalayaasha shirka oo ganacsato u badnaa isku raaceen inuu muhiim yahay maadaama lagu koontaroolayo tayada badeecadaha dalka soo gala iyo kuwa laga dhoofiyo intaba, Waxeyna golaha Shacabka oo hada marsiiyay aqriska koowaad ka codsadeen inay meel mariyaan.

Wasiirka Ganacsiga iyo Warshadaha Soomaaliya Cabdullahi Cali Xasan oo shirka furay ayaa sheegay inuu Sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed muhiimad weyn u leeyahay nolosha iyo caafimaadka dadka Soomaaliyeed maadaama lagu ogaanayo tayada waxa dalka soo gala iyo kuwa ka baxa intaba.

Guddoomiye ku xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliyeed Cabdiraxman Cabdullahi Aadan ayaa tilmaamay in ganacsatadu ay baahi weyn u qabaan sharcigaan, loona baahanyahay in la dadajiyo si loo helo ganacsi tayo leh oo dhan walba ka dhameystiran.

Guddoomiyaha iyo qaar ka mid ah xubnaha guddiga ganacsiga ee Xildhibaannada golaha Shacabka oo madasha ka hadlay ayaa xusay in loo baahanyahay in si wadajira looga wadashaqeeyo sharcigaan oo faa’iido weyn u leh bulshada Soomaaliyeed, waxeyna dhankooda ballan qaadeen in ay ka shaqeyn doonaan sidii loo ansixi lahaa.

Golaha Wasiirrada ee XFS ayaa 18- kii April ee 2019 ansixiyey Sharciga jaan-goynta iyo tayo-dhowrka Soomaaliyeed wuxuuna hadda horyaalaa Xildhibaannada Golaha Shacbka oo marsiiyay akhrinta koowaad, lana filayo in eey goordhow ansixiyaan maadaama uu muhiim u yahay shacabka Soomaaliyeed.