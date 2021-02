Wasiirka warfaafinta: Imaaraadku ma aqoonsana dowladnimada Soomaaliya

Wasiirka warfaafinta, dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliya, Cismaan Abokor Dubbe, oo maanta ka jawaabay war saxaafadeed meel ka dhac ku ahaa dowladnimada Soomaaliya oo ka soo baxday dalka Isu tagga Imaaraadka Carabta ayaa sheegay in ay ka xun yihiin hab-dhaqanka iyo ereyada gefka ah oo ku qornaa qoraalka ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Imaaraadka.

Qoraalka Imaaraadka ka soo baxay ayaa lagu sheegay in Soomaaliya haatan dowladi ka jirin isla markaana dagaal iyo qalalaase ka socdaan, wasiir Dubbe, ayaa sheegay in hadaladaas ay yihiin kuwo caddeynaya tuhunkii ahaa in Imaaraadku sanadihii dambe ka shaqeynayay diban daabyada horumarka dowladnimada Soomaaliya.

Wasiirka oo ka hadlayay shir jaraa’id ayaa xusay in Imaaraadku sheegeen in ay aqoonsaneyn dowladnimada Soomaaliya, taas oo meelna ka soo galeynin qawaaniinta caalamiga ah ee dowladaha ku shaqeeyaan, isagoo xusay in Isu tagga Imaaraadka Carabta doonayo in Soomaaliya la mid noqoto, Yemen iyo Libyo.

‘Halkan waxaa idin kugu yeeray oo shacabka Soomaaliyeed la wadaagtaan in waraaqahaasi ay ku jirtay warqad midab kale leh oo mustaqbalka dalkeena u ekeysiinaysa mid madow,’ ayuu war fidiyeenka u sheegay wasiir Dubbe.

Wasiirka warfaafinta ayaa carrabka ku adkeeyay in dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed la fajacsan yihiin hadalka ka soo yeerey Imaaraadka, waxaa uu shacabka ugu baaqay in ay fahmaan waxa lala maagan yahay oo ah baabi’inta dalkooda.

“Haddii aadan horumarka iyo iftiinka dowladnimo ee noo soo baxay ku faraxgelineynin, ma sameyn karno waxa ku faraxa gelinayo oo ah in aan is dilno, qaxno oo aan gumowno” ayuu yiri Wasiirka.

Waxaa uu sidoo kale sheegay wasiirka in caddeymo kale dowladdu soo bandhigi doonto kuwaas oo ah dhibaatada Imaaraadka Carabta uu ku haayo dhismaha dowladnimada Soomaaliya.

Mar uu ka hadlayay arrimaah doorashooyinka ayuu wasiir Dubbe, sheegay in dal kasta oo xaq u leeyahay arrimihiisa gudaha sidaas dareedna arrinta doorashadu tahay mid Soomaalida u taala oo aan laga aqbalaynin in dal kale uu soo farageliyo.

U dambeyn wasiirka waxaa uu sheegay in Imaaraadka ka rajaynayaan in ay gar-waaqsadaan gefka ay sameeyeen isla markaana cudur daar ka bixiyaan khaladkooda.