Wasiirka Warfaafinta “Waa waajib in Warbaahintu ay difaacdo madax bananinada Qaranimada Soomaaliya” SAWIRRO

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Kulan oo ka dhacay xarunta Wasaaradda Warfaafinta ayaa Wasiirka Wasaaradda mudane Cismaan Abuukar Dubbe wuxuu ku qaabilay Agaasimayaasha Warbaahinta sida gaarka loo leeyahay iyo saxafiyiin u shaqeeya kuwa caalamiga ah ee howlgalla dalka.

Muhiimdda kulanka ayaa ahaa sidii Wasaaradda Warfaafinta iyo Warbaahinta madaxa banaan ay uga wada shaqyn lahaayeen amaanka, doorashooyinka iyo in si wadajir ah loo difaaco madax banaanida Qaranimda Soomaaliya,

Mas’uuliyiintii ka socotay Warbaahinta si gaarka ah loo leeyahay ayaa Wasiirka Warfaainta Soomaaliya la wadaagay caqabado ku hor gudban shaqadooda oo ay ku sheegeen xog ka helista dowladda dhexdeeda iyo ixtiraam la’aan ay ka tabanayeen laamaha amaanka

Wasiirka Warfaafinta, dhaqanka iyo Dalxiiska ee Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cismaan Abuukar Dubbe ayaa sheegay in si dhab ah uu u qaadan doono wax ka qabashada caqabadaha la soo jeediyey iyo in Warbaahintu ay helaan xogaha dowladda iyo in fursad loo siinayo tabinta doorashooyinka

Wasiir Cismaan ayaa xusay in Warbaahintu ay waajib ka saarantahay difaacidda Qaranimada Soomaaliya.

Warbaahinta sida gaarka ah loo leeyahay ayaa doorweyn ka soo qaadatay dib u soo ka bashada Qaranimada Soomaaliya.