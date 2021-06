Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya oo ka tacsiyeeyey geeriddii dhallinyaradii dooneysay inay ka mid noqdaan Ciidanka Xoogga dalka 

Wasiirka Wasaaradda Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Xuseen Xaaji ayaa ka tacsiyeeyay geeridii ku timid dhallinyaradii dooneysay in ay ka mid noqdaan Ciidanka Xoogga dalka “ Waxaan Xanuunka la wadaagayaa Shacabka Soomaaliyeed , iyo Dhallinyarada go’aansatay inay Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay ku biiraan oo dalkooda ay u adeegaan oo maanta argagixisadda ay ku Xasuuqeen Goob ka baxsan halkii lagu diiwaangalinyay , argagixisada uma kala soocna Shacabka Soomaaliyeed , Waxaan ugu baaqayaa shacabkeenna Sharafta leh in ay Dowladooda ku garab siiyaan dagaalka ay kula jirto argagixisada aan arxanka leheen , Waxaan Geesiyaasha u heelan difaaca dalkooda iyo dhallinyarada Waxbaratay ee ku dhiira-tay in Ciidanka ay ku biiraan leeyahay waa sababta aad u go’aansateen in dalkiina aad ka difaacdaan cadowga, qarankiina iyo shacabkiina marna ma ilaabi doonaann abaalkiina”. ayuu yiri Xasan Xuseen Xaaji

Sidoo kale wasiirka Gaashaandhigga Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Xasan Xuseen Xaaji ayaa Sheegay in halkeeda ay ka Sii Socon doonto Tayeynta Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo Qoridda Dhallinyarada waxbatay ee rabta in Qarankooda ay Difaacaan , Waxaa kale uu boogaadiyay howlgalada Ciidanka Xoogga Dalka ay ka fulinayeen qaar ka mid ah Gobalada dalka kuwaas oo lagu baacsanayo Haraadiga argagixisadda .