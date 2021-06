Wasiiru-dawlaha Ganacsiga oo ka qeyb galay Madasha caafimaadka Muqdisho “SAWIRRO”

Wasiiru-dawlaha Ganacsiga iyo Warshadaha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye, ayaa maanta ka qeyb-galay madasha caafimaadka Muqdisho oo looga hadlaayey saameynta cudurka COVID-19 ee guud ahaan dhaqaalaha iyo nolosha bulshada saameeyay.

Wasiiru-dawlahu, wuxu halkaas ka sheegay in cudurkani uu saameyn ku yeeshay guud ahaan dhaqaalaha iyo ganacsiga, gaar ahaan waxyaabaha quutal daruuriga, balse wuxu carabka ku dhuftay in daraasado ay sameeyeen ay ku ogaadeen in wejigii labaad ee cudurkaasi uu ka saameyn yaraa wejigii koowaad ee dalka ka dhacay horraantii sanadkii hore, waxaana uu tilmaamay in ka dawlad ahaan ay doorkoodii qaateen oo Ganacsatada loo sameeyey canshuur dhaaf si loo yareeyo saameynta cudurka, gaar ahaan sicir-bararka ku yimid maciishada.

Mudane Cabdulqaadir Shariif Sheekhuna Maye, waxaa kale oo uu sheegay in Wasaaraddu ay ganaaxii ka dhaaftay shirkadaha ganacsi ee shatiyadu ka dhaceen, si ganacsatada ay ugu noqoto kabniin iyo inay sii wadaan hawlahooda Ganacsi.