Waxaa maanta oo kale dunida laga xusaa maalinta H IV/ AIDS ka”SAWIRRO”

Waxaa maanta aduunka laga xusayaa maalinka caalamiga ah ee xanuunka H IV AIDS taas oo Qaramada Midoobe ay qabato sanad kasta 1 Bisha December.

Ujeedka xuska maalinkan ayaa ah in dadka lagu baraarujiyo halista Cudurka ,in laga hortagao faafintiisa iyo in la xusuusto dadka uu ku dhacay ee u dhintay.

Sanadkan waxaa adduunka ka mashquuliyay xaaladda AIDS ka sida Qaramada Midoobay ay sheegtay, feyraska Covid-19 oo dunida ku noqday mashaqo faaftay.

12 malyuun oo qof kuwaas oo la nool HIV ayaa heysan daawo iyo daryeel caafimaad,guud ahaan aduunka sida ay sheegtay Qaramada Midoobe.

Soomaaliya waxaa xafiiska WHO uu sheegay in ay ku yaalaan 16 xarumood oo daawooyin iyo talooyin dhanka caafimaadka iyo mid maskaxiyan ah ay ka helaan dadka xanuunka qaba.

Xafiiska UNICEF ee Soomaaliya wuxuu sheegay in dadka la nool xanuunka aanay ku filneyn kaniiniga iyo talooyinka balse ay u baahanyihiin taageerida bulshada oo aan la faquuqin lagana qeyb galiyo shaqooyinka.