WHO oo Dowladaha Caalamka ugu digtay in ay qaadaan xayiraadaha ka dhanka ah Covid-19

Hay’dda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa uga digtay dowladaha caalamka in ay fududeeyaan xayiraadihii saarnaa Covid19, iyaga oo sheegay in dalalka gaara go’aanadaas uu u keeni doono cawaaqib xumo ay adkaan doonto in si fudud looga soo kabto.

Mike Ryan oo ah Xeeldheere ku taqasusay xaaladaha deg dega ah lana hawl gala Ururka Caafimaadka Aduunka ee Qaramada Midoobey oo ka hadlayay shir jaraa’id oo uu qabtay ayaa sheegay in aanay fogeyn inuu xanuunkan ku soo laba kacleeyo meelo badan oo Caalamka ka mid ah.

Digniinta ka timid Hay’dda caafimaadka adduunka ayaa imaaneysa iyada oo dalal Britain ay ka mid tahay la filaayo in dhowaan ay wada qaadaan xayiraadihii harsanaa ee dalkaasi loogu soo rogay xanuunka Corona Virus awgii.