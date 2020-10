WHO Oo Shaacisay In Si Deg Deg Ah Looga Guuleysan Karo Cudurka COVID-19

By

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee WHO, ayaa maanta oo Isniin ah shaacisay in cudurka Safmarka ah ee COVID-19, si dhaqso leh looga gudbi karo haddii wadamada adeegsadan qalab saxan, lakiin Madaxda Hay’adda Caafimaadla Adduunka ayaa ka digay in cudurkaan uu sii jiri doono waqti dheer haddii aan la isticmaalin qalab sax ah.

“Haddii aan u isticmaalo aaladdaha aan gacanta ku hayno si sax, waan soo af-jari karnaa cudurkan si dhaqso ah” ayuu yiri Agaasimaha guud ee Hay’adda Caafimaadka Adduunka Dr Tedros Adhanom,

Intii lagu guda jiray shirka Financial Times ee Africa oo uu qadka Internet-ka uu kaga qaybgalay. ayuu Dr Tedros xusay in la filayo in dhammaan talaalada Cudurka si dhameystiran loo soo saaro dhamaadka sanadkan 2020 iyo horaanta sanadka 2021.

“Haddii aynaan adeegsan agabka saxda ah ee aan hayno wadamaddana ay haystaan waqti dheer ayuu nala joogaya cudurka safmarka ee COVID-2019” ayuu yiri Agaasimaha guud ee Hay’adda Caafimaadka Adduunka ee Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus.