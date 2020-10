WHO Oo Sheegtay In 10% Bulshada Caalamka Uu Ku Dhacay Covid-19

By

10 qof mid kamid ah wuxuu qabaa COVID-19 guud ahaan caalamka, sidaa waxaa sheegtay hey’adda WHO oo kulan gaar ah isugu yimaadeen madaxda ururka.

Waxay sheegtay I qiyaastii tiro badan oo dunidan ku nool ay khatar ugu jiraan feyraska, sida ay xuseen saraakiisha sar sare ee WHO.

Hadda in ka badan 35 milyan oo kiis ayaa dunida uu marayaa coronovirus, WHO waxay qiyaasaysaa in ku dhowaad 800 oo milyan oo kiis gaari karo xanuunka.

Khubarada markasta waxay ku doodi jireen in tirada hadda la heyo ee cudurku uu haleelay ka badan tahay tan dhabta ah.

Saraakiisha WHO oo kulan gaar ah ku yeeshay xarunta hey’adda Geneva, Switzerland, waxay kaga doodeen sida looga jawaabi karo safmarka COVID-19.

Toban bilood oo xaaladdan taagneyd ilaa iyo hadda ma jirto calaamad tilmaamaysa in u dhammaanayo cudurka. Wadamo dhowr ah waxaa hadda ay wajahayaan wajigii labaad ee cudurka ka dib markii xayiraadihii hore loo soo rogay la khafiifiyay, iyadoo hadda ay sii kordhayaan tirada kiisaska cudurka.

WHO waxay sheegtay in 10% bulshada caalamka uu haleelay cudurka, sida uu sheegay Mike Ryan oo ah agaasimaha xaaladaha deg dega ah ee hey’adda.

Agaasimaha guud ee WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus ayaa hogaamiyeyaasha dunida ugu baaqay in laga wada shaqeeyo sidii loo xakameyn lahaa safmarka coronavirus.

“In kasta oo waddammada oo dhan uu saameeyey fayraskan, waa in aan xusuusnaano in tani ay tahay cudur faafa oo aan sinnayn. Toban dal ayaa u dhigma 70% dhammaan kiisaska la soo sheegey iyo dhimashada seddex waddan oo keliya ayaa u dhigma kala bar, ” ayuu yiri.

In ka badan hal milyan oo qof ayaa u dhimatay xanuunka coronavirus, sida laga soo xigtay jaamacadda Johns Hopkins ee Mareykanka ku taala, dalalka Mareykanka, india iyo Brazil ayaa ah kuwa ugu badan oo feyraska saameeyay.