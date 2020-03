WHO oo Sheegtay in Soo Saarista Tallaal ama Dawooyin Soo Afjari Kara Caabuqa Corona Virus ay qaadan karto 18 bilood

By

Agaasimaha Guud ee ururka caafimaadka adduunka WHO Tedros Adanom ayaa shaaca ka qaaday in 45 dal oo dunida ah ay ku mashquulsan yihiin ka qayb qaadaashada tijaabooyinka caafimaad ee la doonayo in lagu sameeyo daawooyin laga yaabo inay gacan ka gaystaan soo afjarida caabuqa Corona virus (Covid-19).

Balse Tedros wuxuu carrabka ku adkeeyay in sameynta daawooyinka iyo tallaalka fayraskan Crona ay qaadan karto mudo ku siman sanad iyo bar oo u dhigmaysa 18-bilood maadaama ay adag tahay in si fudud loo dilo Caabuqa Crona.