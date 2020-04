Wiil 15 jir ah oo ka tirsanaa Al-Shabaab oo isu soo dhiibay gacanta ciidanka xoogga ee ku sugan Janaale “SAWIRRO”

By

Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Janaale ayaa waxaa isu soo dhiibay Maxamed Aadan Isxaaq oo 15 jir ah, kana mid ahaa maleeshiyada argagixisada Al-Shabaab.

Guddoomiyaha deegaanka Janaale Cabdiraxmaan Al-Cadaala ayaa sheegay in wiilkan yar uu ahaa mid waalidkiis laga afduubtay oo ay kal hore xoog ku kaxeysteen argagixisada Al-Shabaab, isagoo intaa ku daray in wiilka uu ugu dambeyntii gartay in ciidanka xoogga isu soo dhiibo.

Tan iyo markii ciidamada Xoogga dalka Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Janaale ayaa waxaa ciidamada isu soo dhiibayay dhallinyaro la marin habaabiyay iyo horjoogayaal garawsaday in dadkooda ay cafis weydiistaan.